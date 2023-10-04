Сійярто знайшов винного в посиленні контролю на кордоні зі Словаччиною: Брюссель

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у запровадженні Словаччиною контролю на угорському кордоні винен Брюссель, який своїми діями нібито призвів до зростання міграційного тиску в Центральній Європі.

Слова Сійярто наводить портал Telex, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови угорського МЗС, повернення прикордонного контролю в ЄС відбувається тому, що "Брюссель заохочує міграцію і підтримує бізнес-модель контрабандистів, постійно наполягаючи на обов'язкових квотах на переселення, які притягують мігрантів до Європи, як магніт".

"Якщо існує обов'язкова квота на переселення, то мігрантам можна сказати, щоб вони вирушали в дорогу, і як тільки вони приїдуть, їх розподілять, і з цього моменту їм дозволять залишитися", – пояснив свою логіку угорський міністр.

Сійярто додатково закликав "Брюссель" відмовитися від "такої міграційної політики".

Раніше в середу Словаччина заявила, що відновить перевірки на кордоні з Угорщиною, щоб зменшити кількість нелегальних мігрантів, які в’їжджають до країни.

На цей крок Братислава пішла після того, як Польща, Чехія та Австрія оголосили у вівторок про запровадження тимчасових перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною. Перевірки триватимуть щонайменше 10 днів, щоб стримати нелегальну міграцію.

Польща, Чехія, Австрія, Словаччина і Угорщина входять до Шенгенської зони Європейського Союзу, яка полягає у тому, що у межах цієї зони відсутні фізичні кордони з перевірками. Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи.