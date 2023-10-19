Словения заявила в четверг, что введет проверки на границе с соседними Венгрией и Хорватией после того, как Италия решила сделать то же на границе со Словенией по соображениям безопасности из-за обострения на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Правительство заявило, что пограничный контроль будет введен в субботу и продлится не менее 10 дней. В среду Италия заявила, что приостановит действие соглашения об открытой границе со Словенией также 21 октября на следующие 10 дней.

Эти решения отражают растущее беспокойство относительно безопасности в Европе из-за войны между Израилем и ХАМАС.

В четверг министры внутренних дел Европейского Союза обсуждали, как преодолеть влияние войны на союз 27 стран после нападения на берлинскую синагогу с использованием коктейлей Молотова и убийств в Бельгии и Франции, совершенных исламскими экстремистами.

Правительство Словении заявило, что министр внутренних дел Боштьян Поклюкар представит детали своего решения на заседании ЕС в Люксембурге.

Словения, Италия, Хорватия и Венгрия являются странами, входящими в Шенгенскую зону, крупнейшую в мире зону свободного передвижения. Страны Шенгенской зоны могут временно восстанавливать пограничный контроль "в случае серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности".

Петер Сийярто, министр иностранных дел венгерского правительства, выступающий против иммиграции, заявил, что Словения приняла такое решение из-за иммиграционной политики ЕС, которая, по его словам, угрожает как физической безопасности, так и экономическому процветанию европейских стран.

"Европейская экономика страдает, поскольку пограничный контроль в Шенгенской зоне препятствует и замедляет торговлю и трансграничные операции бизнеса", – написал Сийярто в Facebook. "Если Брюссель не изменит свою миграционную политику, мы можем оказаться там, где не хотим быть: в эпоху Европы, разорванной старыми границами", – добавил он.

Сийярто ранее уже обвинял Брюссель в неспособности решить проблему нелегальной миграции.