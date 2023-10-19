Міністри ЄС обговорять, як посилити безпеку після терактів у Франції та Бельгії

Міністри з урядів країн ЄС у четвер проведуть засідання щодо того, як покращити безпеку у країнах союзу у зв’язку з останніми терактами у Франції та Бельгії і побоюванням хвилі міграції через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Міністри, відповідальні у своїх країнах за питання міграції, зустрінуться 19 жовтня та обговорять позиції з цього питання.

Деякі країни ЄС вже закликали до посилення контролю на кордоні, збільшення кількості репатріацій іммігрантів з проблемним статусом, а також угод з державами Африки, які допомогли б боротися з нелегальним прибуттям мігрантів до Європи.

У ЄС почало зростати занепокоєння щодо безпекових ризиків внаслідок війни між Ізраїлем і ХАМАС. Крім того, протягом останнього тижня сталися ісламістські теракти у Франції та Бельгії.

"Наслідки ситуації на Близькому Сході для нашої внутрішньої безпеки – зараз дуже важливе питання. І з точки зору подій, які розгортаються на Близькому Сході, і того, що ми бачимо всередині ЄС", – поділився європейський дипломат, залучений до підготовки зустрічі.

Це буде першою такою міністерською зустріччю після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня. Рішень за її підсумками не очікують, але міністри обміняються думками про те, які події на Близькому Сході потенційно можуть спричинити хвилю міграції палестинців до Європи, або ж стати приводом для насильницьких дій всередині країн ЄС.

Як відомо, у низці країн на тлі подій на Близькому Сході проходили пропалестинські демонстрації, тоді як деякі уряди – зокрема Франція - заборонили ці акції з міркувань безпеки та посилюють захист єврейських установ.