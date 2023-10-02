Данія відкриє офіс у Миколаєві, де займатиметься відновленням

Цього тижня у Миколаєві запрацює новий офіс представництва Данії, яка взяла на себе зобов’язання з відновлення постраждалого від агресії РФ регіону.

Про це міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми відкриємо новий офіс посольства у Миколаєві. На прохання президента Зеленського ми взяли спеціальну відповідальність за відновлення Миколаєва і цього конкретного регіону", – заявив він.

Міністр зауважив, що новий офіс данської дипмісії запрацює у Миколаєві вже цього тижня.

"Я сподіваюся, ця зустріч продемонструє міцну підтримку законної боротьби України за свободу та повне повернення її територій", – додав міністр, коментуючи проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві – вперше за межами Євросоюзу.

Данія та Миколаївська область уклали меморандум про відбудову у березні цього року.

У Києві 2 жовтня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка традиційно відбувається в межах Євросоюзу.