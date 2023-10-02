Дания откроет офис в Николаеве, где будет заниматься восстановлением

На этой неделе в Николаеве заработает новый офис представительства Дании, которая взяла на себя обязательства по восстановлению пострадавшего от агрессии РФ региона.

Об этом министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал во время общения с журналистами в Киеве в понедельник перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы откроем новый офис посольства в Николаеве. По просьбе президента Зеленского мы взяли особую ответственность за восстановление Николаева и этого конкретного региона", – заявил он.

Министр отметил, что новый офис датской дипмиссии заработает в Николаеве уже на этой неделе.

"Я надеюсь, эта встреча продемонстрирует крепкую поддержку законной борьбы Украины за свободу и полное возвращение ее территорий", – добавил министр, комментируя проведение встречи глав МИД ЕС в Киеве – впервые за пределами Евросоюза.

Дания и Николаевская область заключили меморандум о восстановлении в марте этого года.

В Киеве 2 октября проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС, которая традиционно проходит на территории Евросоюза.