Який шлях приєднання до ЄС є найбільш привабливим для України

Вже незабаром Україна дізнається, чи погоджуються в ЄС на відкриття переговорів про вступ. Попередні експертні очікування з цього питання цілком позитивні.

Серед експертів і політиків активно дискутується питання послідовності заходів і кінцевої мети інтеграції України до ЄС.

Більшість погоджується з тим, що модель "класичного приєднання" вже вичерпала свій потенціал.

Тому як альтернативу було розроблено кілька концепцій послідовності та поступу на шляху країн-кандидатів до вступу до ЄС: концепція прискореного приєднання, концепція поетапного приєднання, концепція Європейської політичної спільноти, а також концепція чотирьох кіл членства.

Про те, наскільки вони підходять для України, – у статті директорки з наукової роботи "Growford Institute" Тетяни Богдан Чотири нові концепції розширення ЄС: чи підходять вони Україні.

Найбільш простим і вигідним для нашої країни є підхід прискореного приєднання (fast-track accession або accession through war).

Прибічники "приєднання через війну" визнають, що в Україні має встановитися мир, перш ніж вона остаточно зможе вступити до ЄС.

Але, продовжують вони, ЄС має надати Україні швидку можливість для початку переговорів на знак солідарності з Україною і як сигнал Росії.

Альтернативна модель поетапного приєднання передбачає поступове відкриття для країни-кандидата зобов'язань і переваг членства в ЄС.

Таким чином, країна-кандидат отримує доступ до привілеїв члена Євросоюзу крок за кроком, із прийняттям європейського права, тобто acquis, та проходження інших важливих етапів процесу вступу.

Серед політиків ЄС відкритим прибічником ідеї поетапної інтеграції є міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. Детально про цю модель у повній версії статті.

Ще однією впливовою концепцією розширення ЄС є концепція "4-х кіл членства" (4 tiers of membership), яку 19 вересня презентувала незалежна Німецько-Французька група експертів ("Група дванадцяти") на трибуні Ради із загальних справ у Брюсселі.

Автори звіту передбачають створення 4-х рівнів або кіл членства, два з яких знаходяться поза межами ЄС.

При цьому новим членам планується надати право обирати будь-який рівень інтеграції.

Ці "концентричні кола" формують: внутрішнє коло, члени якого мають ще тісніші зв’язки, ніж ті, що пов’язують ЄС (наприклад, єврозона); сам Євросоюз; асоційовані члени (мають лише спільний внутрішній ринок); коло нової Європейської політичної спільноти.

Європейська політична спільнота – політична платформа, відкрита для європейських держав, що поділяють спільні демократичні цінності та прагнуть зміцнити політичні, економічні, культурні та безпекові зв’язки.

Отже, неупереджений аналіз запропонованих концепцій вступу до ЄС говорить про те, що інтересам України найбільше відповідав би варіант швидкого повноцінного членства з отриманням всіх його переваг.

Попри свою привабливість, сценарій прискореного вступу України до ЄС поки що не є реалістичним чи готовим до впровадження у перспективі 2-3 років.

Досить привабливою для України є концепція поетапного приєднання.

Включення України до схем регіональної та промислової політики ЄС, інфраструктурних ініціатив, секторальних програм ЄС та розширення доступу до бюджету ЄС ще на ранніх етапах інтеграції даватиме своєрідну винагороду за реформаторські зусилля.

Це швидко матеріалізуватиметься у видиме зростання добробуту.

Таким чином, Україна повинна прагнути і вживати всіх необхідних заходів для здобуття повноправного членства в ЄС – прискореного чи поетапного.

Докладніше – у матеріалі Тетяни Богдан Чотири нові концепції розширення ЄС: чи підходять вони Україні.