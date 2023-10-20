Какой путь присоединения к ЕС является самым привлекательным для Украины

Уже вскоре Украина узнает, согласны ли в ЕС на открытие переговоров о вступлении. Предварительные экспертные ожидания по этому вопросу вполне положительные.

Среди экспертов и политиков активно дискутируется вопрос последовательности мероприятий и конечной цели интеграции Украины в ЕС.

Большинство соглашается с тем, что модель "классического присоединения" уже исчерпала свой потенциал.

Поэтому в качестве альтернативы было разработано несколько концепций последовательности и продвижения на пути стран-кандидатов к вступлению в ЕС: концепция ускоренного присоединения, концепция поэтапного присоединения, концепция Европейского политического сообщества, а также концепция четырех кругов членства.

О том, насколько они подходят для Украины, – в статье директора по научной работе "Growford Institute" Татьяны Богдан Четыре новые концепции расширения ЕС: подходят ли они Украине.

Наиболее простым и выгодным для нашей страны является подход ускоренного присоединения (fast-track accession или accession through war).

Сторонники "присоединения из-за войны" признают, что в Украине должен установиться мир, прежде чем она окончательно сможет вступить в ЕС.

Но, продолжают они, ЕС должен предоставить Украине быструю возможность для начала переговоров в знак солидарности с Украиной и как сигнал России.

Альтернативная модель поэтапного присоединения предусматривает постепенное открытие для страны-кандидата обязательств и преимуществ членства в ЕС.

Таким образом, страна-кандидат получает доступ к привилегиям члена Евросоюза шаг за шагом, с принятием европейского права, то есть acquis, и прохождением других важных этапов процесса вступления.

Среди политиков ЕС открытым сторонником идеи поэтапной интеграции является министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Подробно об этой модели в полной версии статьи.

Еще одной влиятельной концепцией расширения ЕС является концепция "4-х кругов членства" (4 tiers of membership), которую 19 сентября представила независимая Немецко-Французская группа экспертов ("Группа двенадцати") на трибуне Совета по общим делам в Брюсселе.

Авторы отчета предусматривают создание 4-х уровней или кругов членства, два из которых находятся за пределами ЕС.

При этом новым членам планируется предоставить право выбирать любой уровень интеграции.

Эти "концентрические круги" формируют: внутренний круг, члены которого имеют еще более тесные связи, чем те, которые связывают ЕС (например, еврозона); сам Евросоюз; ассоциированные члены (имеют только общий внутренний рынок); круг нового Европейского политического сообщества.

Европейское политическое сообщество – политическая платформа, открытая для европейских государств, разделяющих общие демократические ценности и стремящихся укрепить политические, экономические, культурные и безопасностные связи.

Итак, беспристрастный анализ предложенных концепций вступления в ЕС говорит о том, что интересам Украины больше всего отвечал бы вариант быстрого полноценного членства с получением всех его преимуществ.

Несмотря на свою привлекательность, сценарий ускоренного вступления Украины в ЕС пока не является реалистичным или готовым к внедрению в перспективе 2-3 лет.

Достаточно привлекательной для Украины является концепция поэтапного присоединения.

Включение Украины в схемы региональной и промышленной политики ЕС, инфраструктурные инициативы, секторальные программы ЕС и расширение доступа к бюджету ЕС еще на ранних этапах интеграции будет давать своеобразное вознаграждение за реформаторские усилия.

Это быстро материализуется в видимый рост благосостояния.

Таким образом, Украина должна стремиться и принимать все необходимые меры для получения полноправного членства в ЕС – ускоренного или поэтапного.

Подробнее – в материале Татьяны Богдан Четыре новые концепции расширения ЕС: подходят ли они Украине.