Французькі винороби вилили тисячі літрів іспанського вина на знак протесту

Сотні французьких виноробів влаштували акцію протесту на іспанському кордоні, заблокувавши автомагістраль і виливши тисячі літрів іспанського вина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Французькі винороби незадоволені урядовою підтримкою дешевих алкогольних напоїв з-за кордону.

У четвер вранці 300-400 виноробів з кількох регіонів на півдні Франції зібралися на іспанському кордоні, щоб заблокувати вантажівки, розвантажити фури з червоними, білими та ігристими винами, і вилити їх на дорогу.

Euractiv

AFP

Імпорт виноробної продукції, переважно з Іспанії та Марокко, заполонив французький ринок у 2022 році.

Пляшка іспанського вина коштує трохи менше 1 євро за літр, порівняно з більш ніж 3 євро за пляшку, вироблену на півдні Франції.

Президент профспілки виноградарів Aude Фредерік Руане сказав Euractiv, що вимагає від французького уряду запровадити "план Маршалла" для виноробства, щоб вивести галузь з кризи.

"Цей день був вступом до економічної війни, яку ми збираємося вести", – сказав Руане, закликаючи до чергового протесту 25 листопада.

Наприкінці вересня цього року французький уряд оголосив про виділення 200 мільйонів євро з фонду Євросоюзу для утилізації надлишкового виробництва вина, аби стримати цінові коливання й підтримати виробників, які позбавляються доходів через падіння попиту.

Цьогоріч Італія втратить свої позиції найбільшого світового виробника вина, а Франція вперше за дев'ять років поверне собі перше місце.