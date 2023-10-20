Министр обороны Германии заверил, что война в Израиле не ограничит поддержку Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус дал понять, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке после нападения на Израиль радикальной исламистской группировки ХАМАС не приведет к ограничению немецкой поддержки Украины.

Об этом Писториус сказал в интервью Handelsblatt, передает "Европейская правда".

"Я не вижу конкуренции между странами за военную технику", – сказал он.

Писториус также отметил, что Израиль "очень хорошо оснащен". Кроме того, по его словам, Украина и Израиль также сталкиваются с очень разными противниками и поэтому имеют разные военные потребности.

Министр еще раз подчеркнул, что Германия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком оружия в Украину после США и эта поддержка будет продолжаться.

"Мы готовимся к тому, что война будет длиться долго", – сказал Писториус.

"Мы не будем указывать украинцам, когда им садиться за стол переговоров. Это решает только Украина. Россия не показывает, что она готова к переговорам", – подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что федеральное правительство Германии хочет предоставить приоритет экспорта оружия в Израиль после атаки террористов ХАМАС 7 октября.

Посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью "Европейской правде" заявил, что правительство в Берлине пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.