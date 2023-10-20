Новый пакет военной помощи от Германии: Gepard, дроны, мостоукладчик

Немецкое правительство в пятницу отчиталось об отправке в Украину очередной партии военной помощи за последнюю неделю, в которую в частности вошли зенитные самоходные установки Gepard, беспилотники и грузовики.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно обновлениям на сайте правительства Германии, Украина за последнюю неделю получила три зенитные самоходные установки Gepard в дополнение к 46 уже отправленным, а также по 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (было 80) и Vector (было 104).

Также за неделю Германия передала Украине один мостоукладчик BEAVER, три тягача HX81 с тремя полуприцепами, 13 машин для охраны границы и почти 3900 155-мм дымовых артиллерийских снарядов DM125.

В конце прошлой недели Берлин отчитался об очередной партии переданной Украине помощи, в которой – вездеходы, спутниковая связь и аптечки.

Также Министерство обороны Германии объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.

На последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины – с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.