Німеччина, Британія і Польща надали Україні більше допомоги, ніж США – Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що три найбільші донори України надали більше допомоги ніж Сполучені Штати у співвідношенні до ВВП.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив на пресконференції в Брюсселі після засідання у форматі "Рамштайн".

"Три найбільші європейські донори України, Німеччина, Британія, Польща, надали більше ніж Сполучені Штати у співвідношенні до ВВП", – сказав Остін.

Це стосується, за його словами, і інших країн, включаючи Хорватію, Данію, Фінляндію, Швецію і всі три країни Балтії.

Остін заявив, що низка країн оголосили про нові пакети допомоги. Він згадав про Німеччину, яка надасть ще одну систему Patriot і ракети до неї, а також Іспанію, яка продовжить свою "критичну тренувальну місію і додаткові системи Hawk".

"Швеція оголосила про пакет допомоги на 200 мільйонів доларів, в тому числі артилерійські боєприпаси. Болгарія надасть компоненти, які дозволять Україні посилити свої системи С-300, Франція зобов’язалася надати додаткові установки Ceasar і прискорити їх виробництво. Британія надасть новий пакет допомоги, в тому числі підтримку у сфері ППО. Канада інвестує близько пів мільярда доларів протягом трьох років в українські потужності з виробництва бронетехніки", – перерахував глава Пентагону.

За словами Остіна, це підкреслює масштаб відповіді союзників і партнерів України.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін після 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил.