У Нідерландах екстрено шукають додаткові місця для розселення українців

Державний секретар юстиції і безпеки Нідерландів Ерік ван дер Бург закликав регіони протягом кількох днів організувати додаткові місця для розселення українських біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Кожен регіон повинен додатково організувати притулок для 200 осіб, принаймні до 1 січня.

Біженці з України можуть зареєструватися в муніципальних хабах в Амстердамі та в Утрехті. Звідти вони можуть переїжджати до притулків в інших місцях. Але центр в Амстердамі зараз повністю заповнений, центр в Утрехті майже заповнений, а в інших місцях занадто мало постійних притулків.

Сьогодні ввечері пункт в Амстердамі тимчасово закриється. За словами радника Амстердама Грота Вассінка, центр може знову відкритися лише тоді, коли "на національному рівні буде створено стабільну пропозицію безкоштовних місць для притулку, з якою ми зможемо впевнено продовжувати працювати протягом декількох місяців".

Ван дер Бург раніше заявляв, що до 1 січня кількість місць у притулках має зрости до 97 000. Регіони відповіли держсекретареві, що готові задовольнити його прохання вже сьогодні.

"Незважаючи на всі складнощі і вже зроблені зусилля, всім регіонам доведеться працювати ще більше в найближчі тижні", – заявив голова Ради безпеки Воутер Колфф. За його словами, люди, які рятуються від війни в Україні, повинні мати можливість отримати хоча б тимчасовий притулок.

Як повідомлялося, у Нідерландах кількість українців, які стають жертвами торгівлі людьми, значно зросла.

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.