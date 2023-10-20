В Нидерландах экстренно ищут дополнительные места для расселения украинцев

Государственный секретарь юстиции и безопасности Нидерландов Эрик ван дер Бург призвал регионы в течение нескольких дней организовать дополнительные места для расселения украинских беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NOS.

Каждый регион должен дополнительно организовать убежище для 200 человек, по крайней мере до 1 января.

Беженцы из Украины могут зарегистрироваться в муниципальных хабах в Амстердаме и в Утрехте. Оттуда они могут переезжать в приюты в других местах. Но центр в Амстердаме сейчас полностью заполнен, центр в Утрехте почти заполнен, а в других местах слишком мало постоянных приютов.

Сегодня вечером пункт в Амстердаме временно закроется. По словам представителя городских властей Амстердама Грота Вассинка, центр может снова открыться только тогда, когда "на национальном уровне будет создано стабильное предложение бесплатных мест для убежища, с которым мы сможем уверенно продолжать работать в течение нескольких месяцев".

Ван дер Бург ранее заявлял, что к 1 января количество мест в приютах должно вырасти до 97 000. Регионы ответили госсекретарю, что готовы удовлетворить его просьбу уже сегодня.

"Несмотря на все сложности и уже предпринятые усилия, всем регионам придется работать еще больше в ближайшие недели", – заявил председатель Совета безопасности Воутер Колфф. По его словам, люди, которые спасаются от войны в Украине, должны иметь возможность получить хотя бы временное убежище.

Как сообщалось, в Нидерландах количество украинцев, которые становятся жертвами торговли людьми, значительно возросло.

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.