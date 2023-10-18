У Нідерландах фіксують зростання числа українців, постраждалих від торгівлі людьми

У Нідерландах кількість українців, які стають жертвами торгівлі людьми, значно зросла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Із 814 повідомлень про торгівлю людьми за минулий рік 51 стосувався українських жертв, у 2021 році їх було 7.

За словами Конні Рейкен, Національної доповідачки з питань протидії торгівлі людьми, це пов'язано з тим, що до Нідерландів прибуло більше українських біженців. "Біженці загалом більш вразливі до експлуататорських практик", – зазначила вона.

Більшість повідомлень стосуються трудової експлуатації, особливо серед людей, які працюють через агентства з тимчасового працевлаштування.

"Біженці часто не знають ситуації в Нідерландах і не володіють мовою. Це робить їх вразливими до подібних практик" – сказала доповідачка.

На думку Райкен, важливо поширювати інформацію про експлуатацію в місцях прийому біженців.

При цьому жертв експлуатації може бути більше. За оцінками, щороку налічується близько 5 000 жертв, і лише про деякі випадки повідомляють органам влади та відповідним організаціям.

Райкен також вважає, що слідчі організації повинні приділяти більше уваги торгівлі людьми.

Як повідомлялося, уряд Німеччини в середу запропонував кроки для прискорення інтеграції десятків тисяч українських біженців на своєму ринку праці, закликавши компанії послабити вимоги до знання німецької мови і запропонувати додаткове навчання.

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.