Естонський Генштаб оцінив отримання Україною ATACMS

Далекобійні ракети ATACMS, які Україна отримала від США, ймовірно, матимуть істотний ефект на полі бою лише в перші кілька місяців, після чого Росія реорганізує свої сили та виведе їх із-під зони ураження.

Про це повідомив полковник Сил оборони Естонії у відставці Ханнес Тоомсалу, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Представник Генштабу Естонії зауважив, що модифікація ATACMS, яка є в Україні, має максимальну дистанцію ураження у 165 кілометрів, і з плином часу з цими ракетами "трапиться те ж саме, що і з HIMARS".

"Тоді перші кілька місяців українці успішно вражали цілі в межах радіусу ураження, а потім росіяни відтягнули свої тили подалі, перевезли склади, командні пункти далі зони ураження HIMARS. Тут, найімовірніше, буде та сама історія", – сказав Тоомсалу.

В естонському Генштабі наголосили, що попри на підвищену активність російських військ Збройні Сили України можуть також найближчим часом прорвати оборону противника і вийти на оперативний простір.

У вівторок президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.