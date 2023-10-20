Пентагон підтвердив обмеження для застосування Україною ATACMS

Міністерство оборони США підтвердило, що Україна може використовувати далекобійні ракети ATACMS тільки в межах своєї суверенної території.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, як і у випадку з усіма іншими системами та обладнанням, які США надали Україні, Вашингтон отримав гарантії, що вони будуть використані в межах України для відвоювання й захисту суверенної української території.

"Я не можу вдаватися в подробиці щодо кількості наданих нами ракет", – сказав також представник Пентагону.

Відповідаючи на питання, чи існує зобов'язання надати Києву більше ATACMS, Райдер зазначив, що США продовжуватимуть консультуватися з Україною, своїми союзниками та партнерами для того, щоб гарантувати, що ЗСУ мають все необхідне для захисту від РФ.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

У вівторок Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши удари по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати удари на відстані до 165 кілометрів.