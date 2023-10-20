Эстонский Генштаб оценил получение Украиной ATACMS

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина получила от США, вероятно, будут иметь существенный эффект на поле боя только в первые несколько месяцев, после чего Россия реорганизует свои силы и выведет их из-под зоны поражения.

Об этом сообщил полковник Сил обороны Эстонии в отставке Ханнес Тоомсалу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Представитель Генштаба Эстонии отметил, что модификация ATACMS, которая есть в Украине, имеет максимальную дистанцию поражения в 165 километров, и с течением времени с этими ракетами "случится то же самое, что и с HIMARS".

"Тогда первые несколько месяцев украинцы успешно поражали цели в пределах радиуса поражения, а потом россияне оттянули свои тылы подальше, перевезли склады, командные пункты дальше зоны поражения HIMARS. Здесь, скорее всего, будет та же история", – сказал Тоомсалу.

В эстонском Генштабе отметили, что несмотря на повышенную активность российских войск Вооруженные Силы Украины могут также в ближайшее время прорвать оборону противника и выйти на оперативное пространство.

Во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.