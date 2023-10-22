Спикер парламента Чехии: Орбан со своими заявлениями о границах Украины такой один

Спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова заявила, что очень разочарована позицией главы венгерского правительства Виктора Орбана и венгров в отношении Украины.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Пекарова Адамова комментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что еще не было прецедента принятия страны в ЕС без четких границ, поэтому Украину вряд ли примут в ЕС окончание войны.

"Я уверена, что он с этими заявлениями и замечаниями такой один. И я действительно очень разочарована не только Виктором Орбаном, но и всеми венграми, которые придерживаются этих идей", – сказала она.

"Невероятно, что именно венгры, имеющие в своей истории действительно тяжелый опыт с Советским Союзом, теперь поддерживают такие мнения", – добавила спикер.

В то же время, она выразила уверенность, что за этим стоит огромное влияние России в Венгрии. "Конечно, это мешает всем нам. И мы работаем над единой позицией стран ЕС и НАТО. И, наконец, Венгрия все еще с нами, когда речь идет о санкциях и т.д. Но я, конечно, не согласна с позицией Орбана",– сказала спикер .

Напомним, Виктор Орбан заявил, что считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, пока идет война – потому что "непонятно, каковы ее территория и население", и видит в этом проблему даже для решения о начале переговоров о вступлении.

В МИД Украины ему напомнили, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ.