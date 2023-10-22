Виконавець теракту в Брюсселі втік з в’язниці в Тунісі, а файл про його екстрадицію "загубився"

Озброєний ісламіст, який застрелив двох шведських футбольних уболівальників у Брюсселі минулими вихідними, втік із туніської в'язниці, де відбував тривалий термін, що спонукало туніських чиновників домагатися його екстрадиції з Бельгії.

Про це йдеться у публікації The Guardian, пише "Європейська правда",

Влада Бельгії отримала запит про екстрадицію злочинця в серпні 2022 року, але його так і не розглянули. Через це міністр юстиції Вінсент Ван Квікенборн пішов у відставку в п'ятницю, назвавши інцидент "монументальною помилкою".

У неділю головний прокурор бельгійської столиці Тім Де Вольф пояснив пресі, що причиною нерозгляду запиту стала нестача кадрів у прокуратурі Брюсселя.

Де Вольф сказав, що файл про екстрадицію отримали у вересні минулого року, однак його подальша доля – невідома. "Жоден із залучених колег не пам’ятає, що сталося з цим конкретним файлом рік тому. Немає жодних слідів того, щоб його обробляли", – сказав він.

Нападник, 45-річний Абдесалем Лассуед, був засуджений до понад 26 років ув'язнення в Тунісі в 2005 році, але втік з в'язниці в січні 2011 року, сказав прокурор.

За словами Де Вольфа, влада Тунісу повідомила про справу 1 липня 2022 року через Інтерпол. За його словами, тоді в документі йшлося лише про "втечу з в'язниці".

Через шість тижнів за документом послідувала "серія додатків", але файл було втрачено в прокуратурі.

Міністр внутрішніх справ Аннеліс Верлінден заявила в суботу, що відсутність деталей у першому "червоному повідомленні" від Інтерполу означає, що досьє не розглянули негайно.

Прокурор не згадав у неділю, чому тунісця ув'язнили, але бельгійські ЗМІ повідомили, що він скоїв кілька вбивств.

Убивство двох шведських уболівальників 16 жовтня, безпосередньо перед початком міжнародного футбольного матчу Бельгія-Швеція, поновило дебати в Бельгії щодо судових та адміністративних помилок у стеженні за радикально налаштованими особами.

Офіційні документи показали, що Лассуед подав заявку на надання притулку в Норвегії, Швеції, Італії та Бельгії. Він залишився в Бельгії нелегально після того, як його прохання про надання притулку було відхилено в 2020 році. У березні 2021 року було видано наказ про його видворення, але він так і не був виконаний.

Поліція застрелила Лассуеда після того, як вистежила його у вівторок.

На вихідних уряд Бельгії оголосив, що в офіс прокурора та федеральну поліцію в Брюсселі буде направлено більше співробітників.