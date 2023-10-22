Исполнитель теракта в Брюсселе скрылся из тюрьмы в Тунисе, а файл о его экстрадиции "потерялся"

Вооруженный исламист, застреливший двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе в минувшие выходные, скрылся из тунисской тюрьмы, где отбывал длительный срок, что побудило тунисских чиновников добиваться его экстрадиции из Бельгии.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда",

Власти Бельгии получили запрос об экстрадиции преступника в августе 2022 года, но его так и не рассмотрели. Поэтому министр юстиции Винсент Ван Квикенборн ушел в отставку в пятницу, назвав инцидент "монументальной ошибкой".

В воскресенье главный прокурор бельгийской столицы Тим Де Вольф объяснил, что причиной нерассмотрения запроса стала нехватка кадров в прокуратуре Брюсселя.

Де Вольф сказал, что файл об экстрадиции получили в сентябре прошлого года, однако его дальнейшая судьба – неизвестна. "Ни один из привлеченных коллег не помнит, что произошло с этим конкретным файлом год назад. Нет никаких следов того, чтобы его обрабатывали", – сказал он.

Нападающий, 45-летний Абдесалем Лассуэд, был приговорен к более чем 26 годам заключения в Тунисе в 2005 году, но сбежал из тюрьмы в январе 2011 года, сказал прокурор.

По словам Де Вольфа, власти Туниса сообщили о деле 1 июля 2022 через Интерпол. По его словам, тогда в документе речь шла только о "бегстве из тюрьмы".

Через шесть недель за документом последовала "серия приложений", но файл был потерян в прокуратуре.

Министр внутренних дел Аннелис Верлинден заявила в субботу, что отсутствие деталей в первом красном сообщении от Интерпола означает, что досье не рассмотрели немедленно.

Прокурор не упомянул в воскресенье, почему тунисца заключили в тюрьму, но бельгийские СМИ сообщили, что он совершил несколько убийств.

Убийство двух шведских болельщиков 16 октября, непосредственно перед началом международного футбольного матча Бельгия-Швеция, возобновило дебаты в Бельгии по поводу судебных и административных ошибок в наблюдении за радикально настроенными лицами.

Официальные документы показали, что Лассуэд подал заявку на предоставление убежища в Норвегии, Швеции, Италии и Бельгии. Он остался в Бельгии нелегально после того, как его просьба о предоставлении убежища была отклонена в 2020 году. В марте 2021 года был издан приказ о его выдворении, но он так и не был исполнен.

Полиция застрелила Лассуэда после того, как его выследила во вторник.

На выходных правительство Бельгии объявило, что в офис прокурора и федеральную полицию в Брюсселе будет направлено больше сотрудников.