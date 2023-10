У Варшаві пройшла пропалестинська акція з антисемітськими гаслами, влада відреагувала

Польська влада розкритикувала антисемітські гасла і плакати на пропалестинській демонстрації, що пройшла у Варшаві цієї суботи.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У суботу 21 жовтня у центрі польської столиці пройшов протест з критикою операції Ізраїлю у секторі Гази. Окрім плакатів із закликами припинити бойові дії, були також заклики "зупинити геноцид" та гасла "за вільну Палестину від річки до моря".

Найбільшого розголосу у мережі набув плакат молодої дівчини з написом "Тримаймо світ чистим", на якому зображено прапор Ізраїлю у смітнику.

Посол Ізраїлю Яков Лівне зауважив, що влада Польщі мала би запобігти настільки відкритим проявам антисемітизму.

"Pro-Palestinians" in #Warsaw today. Polish authorities must stop this blatant #Antisemitism before it gets out of control.

Warszawa dzisiaj. Polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu.#NeverAgainIsNow #HamasisISIS pic.twitter.com/QPKAgHneMj