В Варшаве прошла пропалестинская акция с антисемитскими лозунгами, власти отреагировали

Польские власти раскритиковали антисемитские лозунги и плакаты на пропалестинской демонстрации, прошедшей в Варшаве в эту субботу.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В субботу 21 октября в центре польской столицы прошел протест с критикой операции Израиля в секторе Газа. Кроме плакатов с призывами прекратить боевые действия, были также призывы "остановить геноцид" и лозунги "за свободную Палестину от реки до моря".

Наибольшую огласку в сети получил плакат молодой девушки с надписью "Держим мир чистым", на котором изображен флаг Израиля в мусорнике.

Посол Израиля Яков Ливне отметил, что власти Польши должны были бы предотвратить столь открытые проявления антисемитизма.

"Pro-Palestinians" in #Warsaw today. Polish authorities must stop this blatant #Antisemitism before it gets out of control.

Warszawa dzisiaj. Polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu.#NeverAgainIsNow #HamasisISIS pic.twitter.com/QPKAgHneMj