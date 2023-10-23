В Варшаве прошла пропалестинская акция с антисемитскими лозунгами, власти отреагировали

Польские власти раскритиковали антисемитские лозунги и плакаты на пропалестинской демонстрации, прошедшей в Варшаве в эту субботу.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В субботу 21 октября в центре польской столицы прошел протест с критикой операции Израиля в секторе Газа. Кроме плакатов с призывами прекратить боевые действия, были также призывы "остановить геноцид" и лозунги "за свободную Палестину от реки до моря".

Radosław Pietruszka / PAP

Наибольшую огласку в сети получил плакат молодой девушки с надписью "Держим мир чистым", на котором изображен флаг Израиля в мусорнике.

Посол Израиля Яков Ливне отметил, что власти Польши должны были бы предотвратить столь открытые проявления антисемитизма.

"Pro-Palestinians" in #Warsaw today. Polish authorities must stop this blatant #Antisemitism before it gets out of control.

Warszawa dzisiaj. Polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu.#NeverAgainIsNow #HamasisISIS pic.twitter.com/QPKAgHneMj — Amb. Yacov Livne 🇮🇱 (@YacovLivne) October 21, 2023

Заместитель главы МИД Павел Яблонский заявил, что плакаты с языком вражды являются нарушением законодательства и основанием для разгона собраний.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда решительно осуждает антисемитские лозунги, которые появлялись во время вчерашней демонстрации в Варшаве. Мы, поляки, из уважения к замученным во время Холокоста, не можем согласиться на любые проявления антисемитизма в любых формах, и все его признаки вызывают у нас глубокое возмущение... Это абсолютно противоречит ценностям, на которых основана Республика Польша", – отреагировала на следующий день канцелярия президента.

Осудил радикальные плакаты и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

"В городе, который так сильно пострадал от истории, не может быть места ненависти и антисемитизму... Любые подобные действия заслуживают осуждения, а те, кто их совершает, должны нести предусмотренную законом ответственность", – заявил он.

Большая пропалестинская акция на выходных прошла также в столице Боснии.