Bloomberg: Столтенберг призвал одобрить членство Швеции в НАТО до конца ноября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя шведского правительства.

По данным агентства, около недели назад Столтенберг направил письмо всем странам-членам НАТО, в котором говорится о том, что Швеция должна стать членом Альянса не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, запланированной на 28-29 ноября.

Шведский министр по делам ЕС Джессика Росволл во вторник заявила, что планирует обсудить со своим венгерским коллегой вопрос вступления в НАТО.

"Мы также ожидаем быстрого решения Венгрии и хотим стать членами НАТО как можно скорее", – сказала она в Люксембурге.

Турция вместе с Венгрией – последние члены НАТО, которые до сих пор не одобрили шведскую заявку на вступление в Альянс.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев ожидания направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

После этого одна из оппозиционных партий в парламенте Венгрии – социалисты MSZP – инициировали созыв внеочередного заседания, чтобы утвердить вступление Швеции в НАТО как можно быстрее, до того, как это сделает Турция.

Генсек НАТО призвал турецкий парламент как можно быстрее ратифицировать членство Швеции.