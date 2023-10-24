Польща отримала вже вісім винищувачів FA-50 від Південної Кореї

Польща отримала від Південної Кореї чергові два легкі бойові винищувачі FA-50, загальна кількість доставлених в країну літаків становить вже вісім.

Про це у Twitter (X) написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

"Чергові корейські літаки – для Повітряних сил Польщі. На варшавський аеродром Окенце прибули два FA-50",- зазначив він.

Kolejne koreańskie samoloty dla 🇵🇱 Sił Powietrznych. Na warszawskim Okęciu zameldowały się dwa FA-50. Do dziś dostarczono łącznie 8 egzemplarzy FA-50, a do końca roku będzie ich 12. Z determinacją modernizujemy Wojsko Polskie i zwiększamy bezpieczeństwo polskiego nieba. pic.twitter.com/O3K8Mjxle8 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 24, 2023

За словами польського міністра, наразі Польща отримала вісім літаків FA-50, а до кінця року їх буде вже 12.

"Ми сповнені рішучості модернізувати польську армію і підвищити безпеку польського неба", – додав Блащак.

В останні роки партнерство між польською та корейською промисловістю зміцнилося в результаті укладення двосторонніх угод про постачання польським Збройним силам танків K2, самохідних гаубиць K9 Thunder, легких бойових літаків FA-50 або реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo.

Нагадаємо, у липні Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50. Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї всього 48 винищувачів FA-50.

Перед цим Польща отримала чергову партію корейських танків Black Panther.