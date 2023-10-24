Польша получила уже восемь истребителей FA-50 от Южной Кореи

Польша получила от Южной Кореи очередные два легких боевых истребителя FA-50, общее количество доставленных в страну самолетов составляет уже восемь.

Об этом в Twitter (X) написал министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

"Очередные корейские самолеты – для Воздушных сил Польши. На варшавский аэродром Окенце прибыли два FA-50",- отметил он.

Kolejne koreańskie samoloty dla 🇵🇱 Sił Powietrznych. Na warszawskim Okęciu zameldowały się dwa FA-50. Do dziś dostarczono łącznie 8 egzemplarzy FA-50, a do końca roku będzie ich 12. Z determinacją modernizujemy Wojsko Polskie i zwiększamy bezpieczeństwo polskiego nieba. pic.twitter.com/O3K8Mjxle8 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 24, 2023

По словам польского министра, сейчас Польша получила восемь самолетов FA-50, а до конца года их будет уже 12.

"Мы полны решимости модернизировать польскую армию и повысить безопасность польского неба", – добавил Блащак.

В последние годы партнерство между польской и корейской промышленностью укрепилось в результате заключения двусторонних соглашений о поставках польским Вооруженным силам танков K2, самоходных гаубиц K9 Thunder, легких боевых самолетов FA-50 или реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo.

Напомним, в июле Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50. Согласно контракту, Польша приобретет у Южной Кореи всего 48 истребителей FA-50.

Перед этим Польша получила очередную партию корейских танков Black Panther.