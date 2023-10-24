У партії влади Польщі розповіли про консультації з президентом про формування уряду

Представники польської партії "Право і справедливість" (ПіС), яка на останніх виборах отримала найбільшу кількість голосів, у вівторок зустрілись із президентом Польщі Анджеєм Дудою для консультацій щодо формування уряду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На зустріч із Дудою від ПіС прийшли чинний голова уряду й кандидат на посаду прем’єр-міністра Матеуш Моравецький, голова клубу ПіС Ришард Терлецький, а також прессекретар партії Рафал Бохенек.

Фото: РАР

На пресконференції в Сеймі після зустрічі Бохенек сказав, що "це була хороша, змістовна зустріч про майбутнє польської політики".

Він також згадав конституційний звичай, згідно з яким право на формування нового уряду Польщі покладається на "партію-переможця, якою є "Право і справедливість", але визнав, що чіткої заяви від Дуди про надання мандату ПіС "не прозвучало".

"Також була розмова з погляду того, як сформувати парламентську більшість. Ми позначили ці напрямки дій, які ми робимо станом на зараз, тому що такі дискусії з нашого боку, на наш погляд, тривають", – додав Бохенек.

У середу президент Польщі має зустрітись із представниками блоку "Третій шлях", "Лівиці", які спільно підтримують кандидатуру лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска на посаду прем’єра, та ультраправої "Конфедерації".

Хоча за підсумками виборів формальним переможцем стала партія "Право і справедливість", яка отримає 194 місця у Сеймі. Проте реальним переможцем вважають опозицію, оскільки союз "Громадянської коаліції" (157 мандатів), "Третього шляху" (65 мандатів) та "Лівиці" (26 мандатів) забезпечує їм більшість і шанс сформувати коаліцію.

Втім, ще не виключений сценарій, що партія влади зможе залучити на свій бік політиків з "Польської селянської партії", які пройшли до Сейму у складі блоку "Третій шлях".

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі