В партии власти Польши рассказали о консультациях с президентом о формировании правительства

Представители польской партии "Право и справедливость" (ПиС), которая на последних выборах получила наибольшее количество голосов, во вторник встретились с президентом Польши Анджеем Дудой для консультаций по формированию правительства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На встречу с Дудой от ПиС пришли действующий глава правительства и кандидат на должность премьер-министра Матеуш Моравецкий, председатель клуба ПиС Рышард Терлецкий, а также пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.

ФОТО: РАР

На пресс-конференции в Сейме после встречи Бохенек сказал, что "это была хорошая, содержательная встреча о будущем польской политики".

Он также упомянул конституционный обычай, согласно которому право на формирование нового правительства Польши возлагается на "партию-победителя, которой является "Право и справедливость", но признал, что четкого заявления от Дуды о предоставлении мандата ПиС "не прозвучало".

"Также был разговор с точки зрения того, как сформировать парламентское большинство. Мы обозначили эти направления действий, которые мы делаем по состоянию на сейчас, потому что такие дискуссии с нашей стороны, на наш взгляд, продолжаются", – добавил Бохенек.

В среду президент Польши должен встретиться с представителями блока "Третий путь", "Левицы", которые совместно поддерживают кандидатуру лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска на пост премьера, и ультраправой "Конфедерации".

Хотя по итогам выборов формальным победителем стала партия "Право и справедливость", которая получит 194 места в Сейме. Однако реальным победителем считают оппозицию, поскольку союз "Гражданской коалиции" (157 мандатов), "Третьего пути" (65 мандатов) и "Левицы" (26 мандатов) обеспечивает им большинство и шанс сформировать коалицию.

Впрочем, еще не исключен сценарий, что партия власти сможет привлечь на свою сторону политиков из "Польской крестьянской партии", которые прошли в Сейм в составе блока "Третий путь".

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши