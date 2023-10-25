"Дуда мені усміхнувся": Туск розповів про консультації щодо формування уряду Польщі

Лідер найбільшого опозиційного блоку Польщі "Громадянська коаліція" та кандидат у прем’єри від об’єднаної опозиції країни Дональд Туск оптимістично прокоментував консультації з президентом Анджеєм Дудою щодо формування уряду.

Про це Туск сказав журналістам під час візиту до Брюсселя в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Голову "Громадянської коаліції" спитали про результати консультацій із Дудою, які відбулись у вівторок – це обов’язкова частина формування нового уряду в Польщі після парламентських виборів.

Туск визнав, що президент не розкрив своїх планів щодо того, кому він довірить місію формування уряду, але розповів, що відчув його "конструктивну роль" у консультаціях.

"Він (Дуда. – Ред.) запевнив нас, що поважатиме результати виборів, і якщо підтвердиться, що нинішня опозиція має більшість у парламенті, то він, не вагаючись ні хвилини, довірить цю місію (формування уряду. – Ред.) кандидату в прем'єр-міністри, висунутому опозицією", – додав він.

Опозиціонер додав, що на цих словах Дуда "усміхнувся мені".

Хоча за підсумками виборів у Польщі 15 жовтня формальним переможцем стала партія "Право і справедливість", яка отримає 194 місця у Сеймі, реальним переможцем вважають опозицію, оскільки союз "Громадянської коаліції" (157 мандатів), "Третього шляху" (65 мандатів) та "Лівиці" (26 мандатів) забезпечує їм більшість і шанс сформувати коаліцію.

Втім, ще не виключений сценарій, що партія влади зможе залучити на свій бік політиків з "Польської селянської партії", які пройшли до Сейму у складі блоку "Третій шлях".

Очікується, що Анджей Дуда в четвер оголосить про своє рішення стосовно формування нового польського уряду.

Переважна більшість громадян Польщі вважає, що президент Анджей Дуда повинен доручити формування уряду кандидату, якого оберуть опозиційні партії та блоки.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі