"Дуда мне улыбнулся": Туск рассказал о консультациях по формированию правительства Польши

Лидер крупнейшего оппозиционного блока Польши "Гражданская коалиция" и кандидат в премьеры от объединенной оппозиции страны Дональд Туск оптимистично прокомментировал консультации с президентом Анджеем Дудой по формированию правительства.

Об этом Туск сказал журналистам во время визита в Брюссель в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Главу "Гражданской коалиции" спросили о результатах консультаций с Дудой, которые состоялись во вторник – это обязательная часть формирования нового правительства в Польше после парламентских выборов.

Туск признал, что президент не раскрыл своих планов относительно того, кому он доверит миссию формирования правительства, но рассказал, что почувствовал его "конструктивную роль" в консультациях.

"Он (Дуда. – Ред.) заверил нас, что будет уважать результаты выборов, и если подтвердится, что нынешняя оппозиция имеет большинство в парламенте, то он, не колеблясь ни минуты, доверит эту миссию (формирование правительства. – Ред.) кандидату в премьер-министры, выдвинутому оппозицией", – добавил он.

Оппозиционер добавил, что на этих словах Дуда "улыбнулся мне".

Хотя по итогам выборов в Польше 15 октября формальным победителем стала партия "Право и справедливость", которая получит 194 места в Сейме, реальным победителем считают оппозицию, поскольку союз "Гражданской коалиции" (157 мандатов), "Третьего пути" (65 мандатов) и "Левицы" (26 мандатов) обеспечивает им большинство и шанс сформировать коалицию.

Впрочем, еще не исключен сценарий, что партия власти сможет привлечь на свою сторону политиков из "Польской крестьянской партии", которые прошли в Сейм в составе блока "Третий путь".

Ожидается, что Анджей Дуда в четверг объявит о своем решении относительно формирования нового польского правительства.

Подавляющее большинство граждан Польши считает, что президент Анджей Дуда должен поручить формирование правительства кандидату, которого выберут оппозиционные партии и блоки.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши