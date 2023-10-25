Орбан похизувався подарунком від Трампа
Середа, 25 жовтня 2023, 19:24
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похизувався подарунком від колишнього президента США Дональда Трампа.
Фото Орбан опублікував у Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".
Подарунком угорському прем'єру виявився кашкет із написом TRUMP.
"Дивіться, що прийшло сьогодні з поштою. Дякую за підтримку, Дональде Трамп", – написав Орбан.
Look what came in the mail today! Thank you for your support, @realDonaldTrump ! 🇭🇺🇺🇸 pic.twitter.com/gBzZAA2kCs— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 25, 2023
Нагадаємо, нещодавно Трамп назвав Віктора Орбана лідером Туреччини і додав, що той має "фронт" з Росією. Ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з Росією.
Раніше Трамп хвалив Орбана і називав його стиль правління "неліберальною демократією". Трамп приймав його в Білому домі в 2019 році.
Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Він також публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року і у судових справах проти експрезидента США.
Трамп, за словами Орбана, – "людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство".