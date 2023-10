Орбан похизувався подарунком від Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похизувався подарунком від колишнього президента США Дональда Трампа.

Фото Орбан опублікував у Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Подарунком угорському прем'єру виявився кашкет із написом TRUMP.

"Дивіться, що прийшло сьогодні з поштою. Дякую за підтримку, Дональде Трамп", – написав Орбан.

Look what came in the mail today! Thank you for your support, @realDonaldTrump ! 🇭🇺🇺🇸 pic.twitter.com/gBzZAA2kCs