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Орбан похвастался подарком от Трампа

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Среда, 25 октября 2023, 19:24

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвастался подарком от бывшего президента США Дональда Трампа.

Фото Орбан опубликовал в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Подарком венгерскому премьеру оказалась фуражка с надписью TRUMP.

"Смотрите, что пришло сегодня с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп", – написал Орбан.

Недавно Трамп назвал Виктора Орбана лидером Турции и добавил, что тот имеет "фронт" с Россией. Ни Турция, ни Венгрия не имеют границы с Россией.

Ранее Трамп хвалил Орбана и называл его стиль правления "нелиберальной демократией". Трамп принимал его в Белом доме в 2019 году.

Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа 2016 года. Он также публично поддерживает Трампа в кампании 2024 года и в судебных делах против экс-президента США.

Трамп, по словам Орбана, – "человек, который может спасти Западный мир и, возможно, все человечество".

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Орбан Трамп