Орбан похвастался подарком от Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвастался подарком от бывшего президента США Дональда Трампа.

Фото Орбан опубликовал в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Подарком венгерскому премьеру оказалась фуражка с надписью TRUMP.

"Смотрите, что пришло сегодня с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп", – написал Орбан.

Look what came in the mail today! Thank you for your support, @realDonaldTrump ! 🇭🇺🇺🇸 pic.twitter.com/gBzZAA2kCs — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 25, 2023

Недавно Трамп назвал Виктора Орбана лидером Турции и добавил, что тот имеет "фронт" с Россией. Ни Турция, ни Венгрия не имеют границы с Россией.

Ранее Трамп хвалил Орбана и называл его стиль правления "нелиберальной демократией". Трамп принимал его в Белом доме в 2019 году.

Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа 2016 года. Он также публично поддерживает Трампа в кампании 2024 года и в судебных делах против экс-президента США.

Трамп, по словам Орбана, – "человек, который может спасти Западный мир и, возможно, все человечество".