Орбан похвастался подарком от Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвастался подарком от бывшего президента США Дональда Трампа.

Фото Орбан опубликовал в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Подарком венгерскому премьеру оказалась фуражка с надписью TRUMP.

"Смотрите, что пришло сегодня с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп", – написал Орбан.

Look what came in the mail today! Thank you for your support, @realDonaldTrump ! 🇭🇺🇺🇸 pic.twitter.com/gBzZAA2kCs