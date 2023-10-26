Грузія два тижні не впускала українців, яких силою вивезли з Херсона російські окупанти

До Грузії впустили громадян України, яких російські окупанти силою вивезли до РФ з Херсона, їм протягом двох тижнів відмовляли у в'їзді.

Про це повідомили в організації Volunteers Tbilisi, інформує "Європейська правда" з посиланням на Sova.

25 жовтня, ближче до опівночі, семеро чоловіків приїхали на автовокзал Дідубе в місті Тбілісі.

Волонтери зараз допомагають чоловікам отримати документи для повернення в Україну.

Йдеться про колишніх ув'язнених з України, силою вивезених у російські колонії. Усі вони відбували покарання в колоніях Херсона.

Незадовго до того, як ЗСУ звільнили місто восени 2022 року, їх привезли в депортаційний центр у Волгограді, де видали постанови про заборону на в'їзд до Росії на вісім років.

Громадяни України спробували перетнути російсько-грузинський кордон 11 жовтня. Але їм це не вдалося – у відповідь вони почули, що спочатку необхідно отримати відповідь від МЗС України.

Подібна ситуація трапилась наприкінці серпня. Тоді у нейтральній смузі між кордонами Росії та Грузії застрягли шестеро громадян України – колишні в’язні, яких примусово забрали до Росії.