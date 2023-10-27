У Фінляндії одна з партій хоче припинити торгівлю зброєю з Ізраїлем, в уряді відкинули вимогу

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен захищає рішення уряду придбати в Ізраїлю систему ППО після того, як опозиційна партія "Лівий альянс" закликала відмовитись від неї через гуманітарну ситуацію у Газі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

"Лівий альянс" вимагає, щоби Фінляндія заморозила торгівлю зброєю з Ізраїлем через останні події, з аргументацією, що така співпраця з країною, яка протиправно окупує території і завдає ударів по кварталах з цивільними, є морально неправильною. Фінляндія здебільшого купує озброєння в Ізраїлю, але й експортує деякі свої види озброєння.

Хяккянен у відповідь заявив, що не бачить причини згортати існуючу співпрацю. Він акцентував, що оборонпром Ізраїлю має багато сучасних технологічних рішень, які допоможуть Фінляндії дбати про свою безпеку. Серед іншого, це вже замовлена система ППО.

"З досвіду України ми бачимо, що ППО – це дуже важливо. І скасовувати через якісь події такі закупівлі – про це не може бути мови", – наголосив він.

Нагадаємо, лідери держав-членів ЄС на саміті в Брюсселі в четвер узгодили позицію стосовно ескалації на Близькому Сході, обмежившись обережними формулюваннями про необхідність "гуманітарних пауз" і підтвердивши право Ізраїлю на самооборону.

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