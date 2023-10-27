Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен защищает решение правительства приобрести у Израиля систему ПВО после того, как оппозиционная партия "Левый альянс" призвала отказаться от нее из-за гуманитарной ситуации в Газе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

"Левый альянс" требует, чтобы Финляндия заморозила торговлю оружием с Израилем из-за последних событий, с аргументацией, что такое сотрудничество со страной, которая противоправно оккупирует территории и наносит удары по кварталам с гражданскими,*** является морально неправильным. Финляндия в основном покупает вооружение у Израиля, но и экспортирует некоторые свои виды вооружения.

Хяккянен в ответ заявил, что не видит причины сворачивать существующее сотрудничество. Он акцентировал, что оборонпром Израиля имеет много современных технологических решений, которые помогут Финляндии позаботиться о своей безопасности. Среди прочего, это уже заказанная система ПВО.

"По опыту Украины мы видим, что ПВО – это очень важно. И отменять из-за каких-то событий такие закупки – об этом не может быть речи", – подчеркнул он.

Напомним, лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе в четверг согласовали позицию относительно эскалации на Ближнем Востоке, ограничившись осторожными формулировками о необходимости "гуманитарных пауз" и подтвердив право Израиля на самооборону.

Читайте также: Европейский фронт израильской войны: как пропалестинские протесты раскололи ЕС.