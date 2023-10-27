Прем’єр Люксембургу: Те, що Орбан робить з Путіним, – середній палець українським солдатам

Прем’єр Люксембургу Ксав’є Беттель жорстко розкритикував главу угорського уряду Віктора Орбана за його взаємодію з російським президентом Владіміром Путіним.

Про це Беттель сказав, прибувши на другий день саміту лідерів ЄС в Брюсселі 27 жовтня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Беттель, говорячи про Віктора Орбана, згадав його нещодавню зустріч з російським президентом.

"Те, що він (Віктор Орбан. – Ред.) зробив з Путіним, – це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу", – сказав глава уряду Люксембургу.

Беттель зазначив, що ЄС не повинен стати заручником Віктора Орбана, який висуває фінансові вимоги для схвалення підтримки України.

"(Орбан каже. – Ред.): якщо вам потрібні гроші для України – тоді нам також потрібні гроші для нас. Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана. Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле, і Орбан теж", – сказав Беттель.

Він також прокоментував рішення нового словацького проросійського уряду зупинити військову підтримку України. Беттель зазначив, що Люксембург ніколи не приєднається до альянсу Фіцо і Орбана, які виступають проти допомоги Україні зброєю.

"Ми досі вважаємо, що міжнародна солідарність є важливою. Україна бореться за наші цінності… Не можна забувати, хто буде наступним, якщо ми просто заплющимо очі", – сказав він.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас розповіла, що на саміті інші країни закликали лідерів Угорщини й Словаччини, які не хочуть подальшої військової підтримки України, подумати про наслідки того, що вони пропонують.

Нагадаємо, Фіцо перед від’їздом на саміт заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни ЄС, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю.

Орбан заявив, що не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним і, навпаки, "пишається" стратегією Угорщини, яку вважає "миротворчою".