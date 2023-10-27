Каллас розповіла, як Фіцо й Орбана на саміті ЄС "штурмували" питаннями щодо України

Прем’єрка Естонії Кая Каллас розповіла, що на саміті лідерів Євросоюзу у четвер інші країни закликали лідерів Угорщини й Словаччини, які не хочуть подальшої військової підтримки України, подумати про наслідки того, що вони пропонують.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед другим днем саміту, що буде присвячений економічним та фінансовим питанням.

Каллас запитали, якою була розмова з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном і новим проросійським прем’єром Словаччини Робертом Фіцо, які виступають проти подальшої військової підтримки України.

"Вони висловлювали свою позицію, а їм звісно ж ставили питання про те, як вони собі бачать майбутнє – якою буде альтернатива, якщо ми не будемо допомагати Україні. Якщо Росія переможе, що далі? Чого вони вважають, що ми будемо у безпеці, якщо не підтримаємо Україну зараз? І на це питання вони не відповіли. Тож, думаю, треба з ними говорити далі", – розповіла Кая Каллас.

Нагадаємо, Фіцо перед від’їздом на саміт заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни ЄС, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю.

Орбан заявив, що не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним і, навпаки, "пишається" стратегією Угорщини, яку вважає "миротворчою".