Премьер Люксембурга: То, что Орбан делает с Путиным, – средний палец украинским солдатам

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель резко раскритиковал главу венгерского правительства Виктора Орбана за его взаимодействие с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом Беттель сказал, прибыв на второй день саммита лидеров ЕС в Брюсселе 27 октября, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Беттель, говоря о Викторе Орбане, вспомнил его недавнюю встречу с российским президентом.

"То, что он (Виктор Орбан. – Ред.) сделал с Путиным, – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения", – сказал глава правительства Люксембурга.

Беттель отметил, что ЕС не должен стать заложником Виктора Орбана, который выдвигает финансовые требования для одобрения поддержки Украины.

"(Орбан говорит. – Ред.): если вам нужны деньги для Украины – тогда нам также нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками господина Орбана. Я убежден, мы должны найти положительные решения. Мы не должны забывать прошлое, и Орбан тоже", – сказал Беттель.

Он также прокомментировал решение нового словацкого пророссийского правительства остановить военную поддержку Украины. Беттель отметил, что Люксембург никогда не присоединится к альянсу Фицо и Орбана, которые выступают против помощи Украине оружием.

"Мы до сих пор считаем, что международная солидарность важна. Украина борется за наши ценности... Нельзя забывать, кто будет следующим, если мы просто закроем глаза", – сказал он.

Премьер Эстонии Кая Каллас рассказала, что на саммите другие страны призвали лидеров Венгрии и Словакии, которые не хотят дальнейшей военной поддержки Украины, подумать о последствиях того, что они предлагают.

Напомним, Фицо перед отъездом на саммит заявил, что не хочет поддерживать санкции против России без оценки их влияния на отдельные страны ЕС, и что не собирается поддерживать помощь Украине оружием.

Орбан заявил, что не планирует извиняться за свою встречу с президентом России Владимиром Путиным и, наоборот, "гордится" стратегией Венгрии, которую считает "миротворческой".