В Польшу пытаются попасть нелегалы с российскими визами - пограничная служба

Польские пограничники все чаще задерживают при попытке пересечь границу нелегальных мигрантов, имеющих российские визы.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал представитель штаба Пограничной службы Польши Конрад Швед в комментарии RMF FM.

Это означает, что основным направлением, с которого иностранцы въезжают в Беларусь, является Россия, сказал он.

Это связано, среди прочего, с блокировкой несколько месяцев назад некоторых прямых авиасообщений с Ближнего Востока в Минск.

Швед также обращает внимание на то, что участились случаи пересечения границы иностранцами из Индии и Пакистана, тогда как сначала лидировали жители Ближнего Востока, Афганистана и стран Африки.

Кроме того, среди нелегалов новой волны практически нет женщин с детьми.

По данным Подляского пограничного отдела, в октябре было зафиксировано более 1500 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. С начала года на польско-белорусской границе зафиксировали почти 22 тысяч таких попыток.

В августе 2023 года в МВД Польши заявили, что Россия и Беларусь организуют очередную искусственную миграционную волну в ЕС через польскую границу с целью дестабилизации региона.

В начале октября этого года Польша, Чехия и Австрия усилили контроль на границе со Словакией в связи с усилением нелегальной миграции через "балканский маршрут".