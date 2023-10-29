ЗМІ: Греція може створити морський гуманітарний коридор для Гази

Греція вивчає можливість створення гуманітарного морського коридору для транспортування товарів першої необхідності в Газу, оскільки "з першого моменту вона наголошувала на необхідності уникнути гуманітарної кризи в регіоні".

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє видання Protothema.

Цей план, який є операційно складним – і про який у п'ятницю говорив президент Франції Емманюель Макрон – грецький уряд обговорює з безпосередньо зацікавленими сторонами, а також з європейськими партнерами і міжнародними організаціями.

Про роль Кіпру як бази для міжнародного гуманітарного коридору для Гази заявив у Брюсселі після саміту ЄС президент Франції, підкресливши, що Греція також матиме свою роль у цьому проєкті.

Французький президент, який неодноразово в останні дні говорив про необхідність ініціатив щодо запобігання гуманітарної кризи, повідомив, що готується гуманітарна коаліція кількох європейських країн, зокрема Кіпру, який буде служити авіабазою для цього "морського гуманітарного коридору".

Макрон заявив, що вже провів перші консультації з президентом Кіпру Нікосом Хрістодулідісом і перебуває в тісному контакті з Грецією, а також з усіма європейськими партнерами, які вирішать взяти участь у конкретних операціях. Однак він уточнив, що має бути так зване гуманітарне перемир'я як для захисту цивільного населення, так і для успіху зусиль по звільненню заручників.

Відповідаючи на запитання журналістів, французький президент заявив, що першочерговою метою є відправка медикаментів і підтримки морем і повітрям, а також у співпраці з ізраїльською владою, Організацією Об'єднаних Націй і Єгиптом організувати надання гуманітарної підтримки на суші, навіть уздовж узбережжя, і з цієї причини важлива роль Кіпру, який є найближчою державою-членом ЄС в регіоні, щоб полегшити або транспортування поранених, або відправку продуктів харчування і предметів першої необхідності .

У четвер плавучий госпіталь "Тоннерр" ВМС Франції вийшов з Тулона і попрямував до морської акваторії біля Гази з метою надання допомоги, як тільки дозволять умови, у підтримці лікарень Гази для лікування поранених.

У суботу Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до припинення бойових дій у Газі, щоб доставити гуманітарну допомогу.

Перед тим ізраїльські військові увійшли в сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Раніше французький президент Емманюель Макрон казав, що масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі буде помилкою.

Водночас у США кажуть, що не намагаються диктувати свої обмеження Ізраїлю щодо операції в Газі.