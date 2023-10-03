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Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії

Вівторок, 3 жовтня 2023, 09:04

Президент України Володимир Зеленський у понеділок зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, який перебуває з візитом в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський подякував Певкуру за лідерство Естонії у допомозі Україні від початку повномасштабної війни та розповів про поточну ситуацію на фронті й актуальні потреби України. 

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"Сторони обговорили можливості додаткових механізмів оборонного сприяння нашій державі з боку Естонії. Окремо було відзначено провідну роль Естонської Республіки в запуску ІТ-коаліції для України під час нещодавньої зустрічі у форматі "Рамштайн", – зазначають в Офісі президента.

Також говорили про взаємодію у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

У Києві Певкур мав зустріч також з українським колегою Рустемом Умєровим.

Нагадаємо, у понеділок в Києві був і міністр закордонних справ Естонії – у рамках зустрічі Ради ЄС, яка вперше проходила за межами Євросоюзу.

Минулого тижня в Україну перед Форумом оборонних індустрій приїздили міністри оборони Британії і Франції. 

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