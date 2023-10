Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, який перебуває з візитом в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський подякував Певкуру за лідерство Естонії у допомозі Україні від початку повномасштабної війни та розповів про поточну ситуацію на фронті й актуальні потреби України.

"Сторони обговорили можливості додаткових механізмів оборонного сприяння нашій державі з боку Естонії. Окремо було відзначено провідну роль Естонської Республіки в запуску ІТ-коаліції для України під час нещодавньої зустрічі у форматі "Рамштайн", – зазначають в Офісі президента.

Також говорили про взаємодію у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У Києві Певкур мав зустріч також з українським колегою Рустемом Умєровим.

Happy to meet @Hpevkur, Minister of Defense of Estonia, in Kyiv.



Grateful to 🇪🇪 for undoubted support for 🇺🇦 since the beginning of full-scale invasion.



Discussed IT-coalition launched at #Ramstein, 🇪🇪 military aid to 🇺🇦, training, treatment and rehabilitation of 🇺🇦 warriors. pic.twitter.com/feW15FewOM