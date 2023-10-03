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Зеленский встретился с министром обороны Эстонии

Вторник, 3 октября 2023, 09:04

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, который находится с визитом в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил Певкура за лидерство Эстонии в помощи Украине с начала полномасштабной войны и рассказал о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

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"Стороны обсудили возможности дополнительных механизмов оборонного содействия нашему государству со стороны Эстонии. Отдельно была отмечена ведущая роль Эстонской Республики в запуске ІТ-коалиции для Украины во время недавней встречи в формате "Рамштайн", – отмечают в Офисе президента.

Также говорили о взаимодействии в контексте европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В Киеве Певкур также встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Напомним, в понедельник в Киеве был и министр иностранных дел Эстонии – в рамках встречи Совета ЕС, которая впервые проходила за пределами Евросоюза.

На прошлой неделе в Украину перед Форумом оборонных индустрий приезжали министры обороны Британии и Франции.

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