Зеленский встретился с министром обороны Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, который находится с визитом в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил Певкура за лидерство Эстонии в помощи Украине с начала полномасштабной войны и рассказал о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

"Стороны обсудили возможности дополнительных механизмов оборонного содействия нашему государству со стороны Эстонии. Отдельно была отмечена ведущая роль Эстонской Республики в запуске ІТ-коалиции для Украины во время недавней встречи в формате "Рамштайн", – отмечают в Офисе президента.

Также говорили о взаимодействии в контексте европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В Киеве Певкур также встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Happy to meet @Hpevkur, Minister of Defense of Estonia, in Kyiv.



Grateful to 🇪🇪 for undoubted support for 🇺🇦 since the beginning of full-scale invasion.



Discussed IT-coalition launched at #Ramstein, 🇪🇪 military aid to 🇺🇦, training, treatment and rehabilitation of 🇺🇦 warriors. pic.twitter.com/feW15FewOM