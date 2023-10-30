У Франції хочуть видворити 39 громадян РФ через радикалізацію

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен обговорює видворення 39 російських громадян через їх радикалізацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал BFM TV.

За словами міністра внутрішніх справ, близько 60 росіян, підозрюваних у радикалізації, наразі перебувають під адміністративним арештом. 39 з них мають бути вислані за згодою російської влади.

"Ми склали список з 39 громадян Росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили цей список російській владі минулого тижня", – заявив міністр.

Останні були "ідентифіковані" російською владою, і "ми збираємося піти шляхом висилки", уточнив Жеральд Дарманен.

Інші російські громадяни, за якими ведеться особливий моніторинг, "не перебувають на волі", заспокоює міністр. "Вони або у в'язницях, або в центрах адміністративного затримання", – додав він.

Після вбивства вчителя Домініка Бернара в Аррасі радикально налаштованим чоловіком російського походження уряд хоче продемонструвати образ непохитності. Таким чином, виконавча влада демонструє своє бажання якнайшвидше вислати осіб з так званого досьє S. Зокрема, влада попросила префектів звернути особливу увагу на "вихідців з Кавказу у віці від 16 до 25 років".

Як повідомлялося, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом із Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Після цього в країні запровадили режим підвищеної терористичної загрози.

А 16 жовтня ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Влада заявила, що підозрюваний тунісець загинув під час поліцейської операції з його арешту.

Низка країн Євросоюзу після цього посилили антитерористичні заходи й затримали підозрюваних у підготовці терактів.