Литва висловила Білорусі протест через погрози "пробити коридор" до Калінінграда

Міністерство закордонних справ Литви в понеділок висловило протест тимчасовому повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмелю через погрози першого заступника секретаря білоруської Ради безпеки Павла Муравейка "пробити коридор" до Калінінградської області РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті литовського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство підкреслило, що заяви Муравейка можуть бути витлумачені як відкрита погроза нападу на Литву і є абсолютно неприйнятними.

"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернулося до Білорусі з вимогою негайно надати офіційне пояснення щодо цієї заяви першого заступника державного секретаря Ради безпеки Білорусі й нагадало, що Литовська Республіка вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни", – додали там.

Нагадаємо, у виданні "Вечерний Минск" була опублікована стаття зі словами Муравейка про те, що Білорусь "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

Ймовірно, мається на увазі транзит товарів через Литву до Калінінградської області Росії через так званий Сувалкський коридор, а також транзит і перевалка білоруських добрив у литовських портах.

Обмеження на них були запроваджені в лютому 2022 року, а роком раніше Литва заборонила транзит і перевалку нафтопродуктів із Білорусі.

Сувалкський коридор – ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю. У разі гіпотетичної війни Росії важливо було б швидко захопити Сувалкський коридор, аби відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.

Побоювання щодо безпеки коридору з боку Литви та Польщі лунали задовго до повномасштабного вторгнення. Приміром, країни ще у 2019 році домовились посилити захист цієї ділянки кордону.