Литва выразила Беларуси протест из-за угроз "пробить коридор" в Калининград

Министерство иностранных дел Литвы в понедельник выразило протест временному поверенному в делах Беларуси Ярославу Хмелю из-за угроз первого заместителя секретаря белорусского Совета безопасности Павла Муравейко "пробить коридор" в Калининградскую область РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте литовского МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что заявления Муравейко могут быть истолкованы как открытая угроза нападения на Литву и являются абсолютно неприемлемыми.

"Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось к Беларуси с требованием немедленно предоставить официальное объяснение относительно этого заявления первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси и напомнило, что Литовская Республика будет принимать все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны", – добавили там.

Напомним, в издании "Вечерний Минск" была опубликована статья со словами Муравейко о том, что Беларусь "имеет все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

Вероятно, имеется в виду транзит товаров через Литву в Калининградскую область России через так называемый Сувалкский коридор, а также транзит и перевалка белорусских удобрений в литовских портах.

Ограничения на них были введены в феврале 2022 года, а годом ранее Литва запретила транзит и перевалку нефтепродуктов из Беларуси.

Сувалкский коридор – участок границы Литвы и Польши шириной 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке – с Беларусью. В случае гипотетической войны России важно было бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

Опасения относительно безопасности коридора со стороны Литвы и Польши звучали задолго до полномасштабного вторжения. К примеру, страны еще в 2019 году договорились усилить защиту этого участка границы.