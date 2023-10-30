У Литві відреагували на погрози Білорусі "пробити коридор" до Балтики силою зброї

Депутат Європейського парламенту від Литви та постійний доповідач із питань Білорусі Пятрас Ауштрявічюс заявив, що погрози, що пролунали на адресу Вільнюса з боку першого заступника держсекретаря Ради безпеки Павла Муравейка, свідчать про те, що санкції працюють.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Погрози Павла Муравейка "пробити коридор" для транзиту білоруських товарів через Литву свідчать про те, що введені проти Мінська обмеження мають вплив на економічні та фінансові результати державного бюджету Білорусі. Це добре", – сказав Ауштрявічюс.

Водночас, за його словами, треба розуміти, що "Мінськ сам по собі, можливо, і не становить військової загрози або ризику, але він усе-таки грає в ширшому плані під музику із Кремля, із Москви", а це значить, що всі загрози "повинні аналізуватися, повинні ухвалюватися рішення".

"У Литві ми робимо все можливе, зміцнюємо свою обороноздатність. Головне, що є повне партнерство з нашими партнерами і з НАТО, і з Євросоюзу, і це тільки початок. Тому замахнутися взагалі на Захід, а Литва – частина Заходу, – це дуже ризиковано, навіть для Александра Григоровича з його генералами тощо.

Тому що відповідь була б, я б сказав, непропорційно суворою для тих, хто спробував би це зробити", – наголосив європарламентар.

За його словами, такі висловлювання показують, що є різні яструби і в Мінську, і в Москві, які намагаються провокувати, задавати вищий тон, створювати напругу.

"Але вони мають знати, що ми готові до відповіді. І це буде не відповідь Вільнюса чи Риги, це буде відповідь із Брюсселя і Вашингтона. Тому треба добре подумати, чи не страшно навіть думати переступити кордон", – додав Ауштрявічюс.

Як повідомлялося, перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павел Муравейко вважає, що Мінськ "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

"Литва фактично заборонила нам переміщати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок належить до економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї", – заявив представник Радбезу Білорусі.

Нагадаємо, командувач Операційного командування Бундесверу Бернд Шютт бачить найбільшу небезпеку військової ескалації з Росією на північно-східному фланзі НАТО.