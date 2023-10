Блінкен одягнув дітей на Геловін-вечірку в одяг, що нагадував Україну і образ Зеленського

Держсекретар США Ентоні Блінкен прийшов на вечірку у Білому домі з донькою у синьо-жовтому одязі та сином у вбранні, яке нагадувало образ президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вечірку, на яку держсекретар прибув разом з дітьми, організували у Білому домі президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден.

Сина Блінкена можна було побачити в темно-зелених штанах та світшоті з невеликим американсько-українським значком на грудях. Його одяг нагадував образ президента Володимира Зеленського, який часто бачать у ЗМІ. Донька Блінкена була у синій сукні з жовтою хустиною, пов’язаною на плечах.

Antony Blinken’s children appear to be dressed up as President Zelenskyy and the Spirit of Ukraine for halloween. 🎃 pic.twitter.com/hvQlDWUNsl