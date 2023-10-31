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Блінкен одягнув дітей на Геловін-вечірку в одяг, що нагадував Україну і образ Зеленського

фото, відео
Вівторок, 31 жовтня 2023, 13:43

Держсекретар США Ентоні Блінкен прийшов на вечірку у Білому домі з донькою у синьо-жовтому одязі та сином у вбранні, яке нагадувало образ президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вечірку, на яку держсекретар прибув разом з дітьми, організували у Білому домі президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден.

 
ФОТО: АР

Сина Блінкена можна було побачити в темно-зелених штанах та світшоті з невеликим американсько-українським значком на грудях. Його одяг нагадував образ президента Володимира Зеленського, який часто бачать у ЗМІ. Донька Блінкена була у синій сукні з жовтою хустиною, пов’язаною на плечах. 

У вересні Ентоні Блінкен вийшов на сцену як фронтмен музичного ансамблю, презентуючи нову ініціативу "музичної дипломатії".

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