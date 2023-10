Блинкен одел детей на Хэллоуин-вечеринку в одежду, напоминающую Украину и образ Зеленского

Госсекретарь США Энтони Блинкен пришел на вечеринку в Белом доме с дочерью в сине-желтой одежде и сыном в костюме, который напоминал образ президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вечеринку, на которую госсекретарь прибыл вместе с детьми, организовали в Белом доме президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

Сына Блинкена можно было увидеть в темно-зеленых штанах и свитшоте с небольшим американо-украинским значком на груди. Его одежда напоминала образ президента Владимира Зеленского, который часто видят в СМИ. Дочь Блинкена была в синем платье с желтым платком, повязанным на плечах.

Antony Blinken’s children appear to be dressed up as President Zelenskyy and the Spirit of Ukraine for halloween. 🎃 pic.twitter.com/hvQlDWUNsl