В Україну приїхала делегація оборонного комітету парламенту Швеції

В Україну прибула делегація з оборонного комітету парламенту Швеції, депутати зустрілися з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Як пише "Європейська правда", про це Умєров розповів у своєму Twitter (X).

Рустем Умєров розповів, що прийняв шведську делегацію у Міністерстві оборони.

It was my pleasure to welcome to the Ministry, the members of the Swedish Parliamentary Committee on Defence.

Grateful to Mr Hultqvist, his delegation, and all the members of the Swedish Riksdag for their support and military assistance.



Briefed the delegation on the priorities… pic.twitter.com/5RMOmhvIxU October 31, 2023

"Вдячний пану Гультквісту (Петеру Гультквісту, очільнику комітету – Ред.), делегації і усім членам шведського Риксдагу за їхню підтримку і військову допомогу. Поінформував делегацію про пріоритети у поточній роботі міністерства. Також скористався нагодою, щоби запропонувати співпрацю шведській оборонній промисловості", – зазначив Умєров.

Нагадаємо, у середині жовтня ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції "обережно готує ґрунт" для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.

Також Норвегія, Швеція і Данія оголосили, що спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України.