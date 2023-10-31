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В Україну приїхала делегація оборонного комітету парламенту Швеції

Вівторок, 31 жовтня 2023, 19:59

В Україну прибула делегація з оборонного комітету парламенту Швеції, депутати зустрілися з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Як пише "Європейська правда", про це Умєров розповів у своєму Twitter (X).

Рустем Умєров розповів, що прийняв шведську делегацію у Міністерстві оборони. 

"Вдячний пану Гультквісту (Петеру Гультквісту, очільнику комітету – Ред.), делегації і усім членам шведського Риксдагу за їхню підтримку і військову допомогу. Поінформував делегацію про пріоритети у поточній роботі міністерства. Також скористався нагодою, щоби запропонувати співпрацю шведській оборонній промисловості", – зазначив Умєров. 

Нагадаємо, у середині жовтня ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції "обережно готує ґрунт" для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.  

Також Норвегія, Швеція і Данія оголосили, що спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України. 

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