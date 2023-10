В Україну приїхала делегація оборонного комітету парламенту Швеції

В Україну прибула делегація з оборонного комітету парламенту Швеції, депутати зустрілися з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Як пише "Європейська правда", про це Умєров розповів у своєму Twitter (X).

Рустем Умєров розповів, що прийняв шведську делегацію у Міністерстві оборони.

It was my pleasure to welcome to the Ministry, the members of the Swedish Parliamentary Committee on Defence.

Grateful to Mr Hultqvist, his delegation, and all the members of the Swedish Riksdag for their support and military assistance.



Briefed the delegation on the priorities… pic.twitter.com/5RMOmhvIxU