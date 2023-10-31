В Україну приїхала делегація оборонного комітету парламенту Швеції
В Україну прибула делегація з оборонного комітету парламенту Швеції, депутати зустрілися з міністром оборони Рустемом Умєровим.
Як пише "Європейська правда", про це Умєров розповів у своєму Twitter (X).
Рустем Умєров розповів, що прийняв шведську делегацію у Міністерстві оборони.
It was my pleasure to welcome to the Ministry, the members of the Swedish Parliamentary Committee on Defence.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 31, 2023
Grateful to Mr Hultqvist, his delegation, and all the members of the Swedish Riksdag for their support and military assistance.
Briefed the delegation on the priorities… pic.twitter.com/5RMOmhvIxU
"Вдячний пану Гультквісту (Петеру Гультквісту, очільнику комітету – Ред.), делегації і усім членам шведського Риксдагу за їхню підтримку і військову допомогу. Поінформував делегацію про пріоритети у поточній роботі міністерства. Також скористався нагодою, щоби запропонувати співпрацю шведській оборонній промисловості", – зазначив Умєров.
Нагадаємо, у середині жовтня ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції "обережно готує ґрунт" для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.
Також Норвегія, Швеція і Данія оголосили, що спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України.