В Украину приехала делегация оборонного комитета парламента Швеции

В Украину прибыла делегация из оборонного комитета парламента Швеции, депутаты встретились с министром обороны Рустемом Умеровым.

Как пишет "Европейская правда", об этом Умеров рассказал в своем Twitter (X).

Рустем Умеров рассказал, что принял шведскую делегацию в Министерстве обороны.

It was my pleasure to welcome to the Ministry, the members of the Swedish Parliamentary Committee on Defence.

Grateful to Mr Hultqvist, his delegation, and all the members of the Swedish Riksdag for their support and military assistance.



Briefed the delegation on the priorities… pic.twitter.com/5RMOmhvIxU