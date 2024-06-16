У Франції завершується реєстрація кандидатів перед достроковими парламентськими виборами

У Франції почався останній день подання кандидатур для участі у першому турі дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Документ, підписаний президентом Емманюелем Макроном, передбачає, що реєстрація кандидатів у депутати на дострокових парламентських виборах завершується о 18:00 16 червня. Відтак політичні сили мають останні години, щоб визначитися зі своїми планами перед першим туром, що пройде 30 червня.

Офіційно передвиборча кампанія розпочинається з опівночі 17 червня.

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Реєстрація перед другим туром триватиме з моменту оголошення результатів першого етапу голосування і до 18:00 вівторка 2 липня.

У суботу в Парижі зібрався великий мітинг проти партії Ле Пен, яка може перемогти на виборах.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон заявив, що не піде з посади у разі такого сценарію.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".